На Кубані комуністам не дозволили мітингувати на підтримку "Новоросії"

Міська влада Краснодара (РФ) не дала комуністам свою згоду на проведення акцій протестів 23 і 24 серпня на підтримку «Новоросії» і «на підтримку Зюганова проти переслідувань київської хунти».

Лист з відмовою опублікували на офіційному сайті партії, повідомляє "Дождь".

У Краснодарі було подано дві заявки на проведення двох публічних акцій: 23 серпня на перетині вулиць Сєвєрна та Красна, а також 24 серпня на перетині вулиць Сєдіна і Сєвєрна. Ці дні російські комуністи назвали Всеросійською акцією протесту.

Заявлені теми: підтримка так званої «Новоросії» (це самопроголошені «ДНР» і «ЛНР» - Дождь), української компартії та лідера КПРФ Зюганова, який раніше був оголошений в розшук в Україні. Також планується підтримати введені Росією антисанкції вітчизняного виробника.

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На сайті комуністів зазначається, що в інших міста акції протесту були узгоджені. «У Москві 23 серпня дозволений мітинг КПРФ прямо біля Кремля, на площі Революції», - йдеться в повідомленні.

Офіційною причиною для відмови проведення обох акцій в Краснодарі стало те, що обидва майданчики вже зайняті під інші раніше заплановані громадські заходи. В якості альтернативи комуністам були запропоновані інші варіанти - на околиці міста.

У своєму емоційному релізі комуністи фактично звинуватили владу Краснодара і мера міста у підтримці київської влади