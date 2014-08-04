МВС оголосило в розшук депутатів держдуми Зюганова, Жириновського і Миронова

Інформація про розшук оприлюднена на сайті МВС у розділі "особи, які переховуються від органів влади".

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Російські депутати підозрюються у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 260 Кримінального кодексу ("фінансування незаконних збройних формувань, постачання їм зброї, боєприпасів, військової техніки"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня МВС почало розслідування відносно Сергія Миронова, Геннадія Зюганова і Володимира Жириновського за підозрою у фінансуванні тероризму на сході України.