МВС оголосило в розшук депутатів держдуми Зюганова, Жириновського і Миронова
18:22, 04 серпня 2014Політика
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МВС України оголосило в розшук лідерів трьох фракцій держдуми Росії Геннадія Зюганова, Володимира Жириновського і Сергія Миронова.
Жириновський потрапив у список осіб, розшукуваних МВС України / фото xsport.ua
Інформація про розшук оприлюднена на сайті МВС у розділі "особи, які переховуються від органів влади".
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Російські депутати підозрюються у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 260 Кримінального кодексу ("фінансування незаконних збройних формувань, постачання їм зброї, боєприпасів, військової техніки"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня МВС почало розслідування відносно Сергія Миронова, Геннадія Зюганова і Володимира Жириновського за підозрою у фінансуванні тероризму на сході України.
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