У Росії порушили справу за вимогу "мочити хохлів" в муніципальній газеті Іркутська

Про це повідомляє місцевий ресурс irk.ru з посиланням на джерело в слідчому управлінні.

За фактом публікації передвиборчого повідомлення в газеті «Іркутськ» за 4 вересня 2014 року від імені кандидата в депутати думи Іркутська Івана Гущіна СУ СКР по Іркутській області порушив кримінальну справу за частиною 1 статті 282 КК РФ «Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності».

Читайте такожХакери додали слово «nazi» до заголовків сайту Russia TodayЗараз слідчі встановлюють осіб, безпосередньо причетних до публікації повідомлення.

У №34 "Іркутська" з'явилася політична реклама кандидата в депутати думи Іркутська Івана Гущіна. Політик заявив, що вважає, що "хохлів потрібно мочити скрізь", а "не тільки в Новоросії", і тому не треба пускати на вибори кандидата українського походження. "Депутатом може бути тільки росіянин", - заявив Гущин.

Газета «Іркутськ» є офіційним друкованим органом адміністрації Іркутська. Мерія є засновником газети, видавець - МАУ "Редакція «Місто новин». Тираж видання - 15 тисяч примірників. поширюється безкоштовно.