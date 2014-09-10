Влада Великобританії вмовляє Шотландію не відділятися

Керівники Британії будуть виступати в Единбурзі окремо, проте оприлюднили спільну заяву, в якій говориться, що незважаючи на політичні розбіжності, вони виступають за збереження єдності Сполученого Королівства. "Ми хочемо слухати і говорити з виборцями про ті зміни, перед обличчям яких вони стоять. Наше послання до шотландського народу може бути виражено простими словами - ми хочемо, щоб ви залишилися з нами", - йдеться в заяві, повідомляє Бі-бі-сі.

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Крім цього, міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн пообіцяв Шотландії більш істотну автономію в тому випадку, якщо за підсумками референдуму вона залишиться у складі Британії.

Між тим, глава уряду Шотландії Алекс Салмонд заявив, що прибуття лондонських політиків лише зміцнить позиції тих, хто виступає за відокремлення країни.

Нагадаємо, референдум про незалежність Шотландії намічений на 18 вересня. Виборці повинні будуть дати відповідь на єдине питання: "чи повинна Шотландія бути незалежною країною?" Соціологічні опитування показують, що за останні тижні кількість готових відповісти "так" і "ні" майже зрівнялася.