ФБР відвернуло страшний теракт у Нью-Йорку

Терористи планували підірвати тунелі, що зв`язують центральну частину Нью-Йорка - острів Манхеттен - із сусіднім штатом Нью-Джерсі.

Про це, як передає Страна.ру, повідомили джерела в правоохоронних структурах міста.

За наявною інформацією, агенти ФБР, що відстежують активність терористів у міжнародній комп`ютерній мережі Інтернет ще кілька місяців тому почали відпрацьовувати версію, згідно з якою терористичні угрупування мають намір підірвати економічну потужність США за допомогою нападу на транспортну інфраструктуру американської економічної столиці.

Представник правоохоронних органів Нью-Йорка, який побажав залишитися неназваним, вказав, що ліванські спецслужби на запит американських структур заарештували Аміра АНДАЛУСІ, одного з "операторів" терористів, які готували диверсію. Разом із тим, офіційний представник ФБР підкреслив, що зараз "немає безпосередньої негайної загрози транспортній системі Нью-Йорка, або якого-небудь іншого міста на території США". Проте при цьому "відповідні служби відпрацьовують уже впродовж 8 місяців цей слід", вказали в поліції Нью-Йорка.