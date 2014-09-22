У РФ нападають на журналістів, які розслідують загибель російських військових в Україні - заява

Журналісти, які розслідують загибель російський військових, що, за повідомленнями, могли загинути під час бойових дій в Україні, з кінця серпня зазнають нападів. Про це йдеться у заяві Комітету захисту журналістів (КЗЖ), повідомляє Радіо Свобода.

«Росія заперечує, що її солдати були втягнуті у конфлікт, але журналісти, з якими спілкувалися у КЗЖ заявили, що напади, які переважно вчиняли невідомі, почалися після того, як вони намагалися розслідувати дивну загибель російських солдатів», – йдеться у заяві.

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У КЗЖ наголошують, що напади на журналістів у Росії почалися після того, незалежна газета «Псковська губернія» опублікувала низку статей, у яких йдеться, що бійці 76-ї дивізії були таємно направлені на Донбас і залучені до воєнного конфлікту на боці сепаратистів. За повідомленням газети, понад 100 солдатів з Пскова загинули у серпні на сході України. Після цих публікацій на редактора «Псковської губернії» Льва Шлосберга, який є місцевим депутатом від партії «Яблуко», було вчинено напад.

«У розмові з КЗЖ у лікарні, де Шлосберг лікувався після нападу, він розповів, що за кілька днів після того, як вийшли статті, невідомий підійшов до нього ззаду, повалив на землю і почав бити. Він втратив свідомість», – йдеться у заяві.

У КЗЖ також звертають увагу на напад на знімальну групу ВВС 16 вересня. Це сталося, коли журналісти прибули в Астрахань для підготовки матеріалу про загибель російських солдатів. На оператора ВВС напали, його побили та пограбували. Поки ж журналісти упродовж чотирьох годин давали пояснення в поліції, хтось заліз у їхню машину і витер відеозаписи із карт пам’яті, зазначають у КЗЖ.

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14 вересня російська правозахисниця Олена Васильєва з міста Мурманська, яка останнім часом займається пошуком даних про загиблих у війні проти України росіян, заявила, що кількість таких загиблих, за останніми даними, перевищила три з половиною тисячі.

Росія стверджує, ніби її військових на території України немає, хоча в конфлікті можуть брати участь добровольці з Росії.