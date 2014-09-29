В Нідерландах під час автошоу позашляховик влетів у натовп глядачів
07:28, 29 вересня 2014Світ
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Під час інциденту на автошоу в голландському місті Хааксберген в неділю загинули 2 глядачі.
Під час автошоу загинули 2 глядачі / фото offroadclub.ru
За даними поліції, ще 18 людей травмовані, 6 з них перебувають у важкому стані, передає Deutsche Welle.
Трагедія сталася після того, як монстр-трак (пікап на великих колесах), виконавши трюк з перестрибуванням через ряд розбитих автомобілів, врізався в натовп глядачів. Як повідомив бургомістр Хааксбергена Ханс Геррітсен, однією з жертв нещасного випадку стала дитина.
Водій шоу-автомобіля був затриманий поліцією. За попередньою версією, він не впорався з керуванням. Один з організаторів заходу Геерлоф Каніс повідомив ЗМІ, що причиною інциденту могли стати несправні гальма.
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