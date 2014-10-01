Каспаров звинуватив ЕС і США в лицемірстві через відмову надати Україні зброю

Таку заяву зробив опозиційний російський політик Гарі Каспаров в інтерв'ю Yahoo News, передає Deutsche Welle.

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Водночас опозиціонер розкритикував президента США Барака Обаму і європейських політиків. На думку Гарі Каспарова президент США занадто пізно відреагував на агресію Путіна в Україні, що в підсумку призвело до анексії Криму. А байдужість європейських лідерів до дій російського президента, він порівняв з самозаспокоєнням, яке панувало в світі напередодні Другої світової війни.

При цьому він назвав лицемірством, що Вашингтон і його західні союзники домовилися про постачання зброї сирійським повстанцям, які борються із джихадистами, і відмовили в аналогічному проханні Україні.

Опозиціонер також підтримав режим санкцій проти Росії, зазначивши, що в певний момент вони завдадуть шкоди не тільки російській економіці, а й особисто Володимиру Путіну і його найближчому оточенню. Але для цього, на думку Гарі Каспарова, їх необхідно зберегти принаймні до березня 2015 року.

Крім цього, опозиціонер підкреслив, що Володимир Путін може взимку виступити з погрозами перекрити поставки газу в Європу в якості важеля для пом'якшення санкцій. При цьому, вважає опозиціонер, російський президент блефує. "Він грає в покер, коли всі інші грають в шахи", - заявив Гарі Каспаров.

Політик також висловився за перенесення в іншу країну чемпіонату світу з футболу, який повинен пройти в Росії в 2018 році. За словами Гаррі Каспарова він не чекає для Росії нічого доброго, поки Володимир Путін сидить в Кремлі, і готується до наступаючої "холодної зими".