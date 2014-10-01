У США з лікарні виписали пацієнта з вірусом Ебола

Про це повідомляє Bloomberg. Перед випискою йому дали з собою ліки.

Зараз керівництво лікарні почало розслідування, чому пацієнта зі смертельним захворюванням випустили з госпіталю, написав журналіст американського телеканалу KXAS Скотт Гордон.

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Тим часом, за інформацією Reuters, у лікарів, до яких надійшов американець з підозрою на Эболу, вірусу не виявлено. Але вони поки знаходяться в карантині, передає Lenta.ru.

Пацієнт, ім'я якого не повідомляється, звернувся за допомогою 20 вересня, через шість днів після повернення в Техас з Ліберії. Як уточнює Міністерство охорони здоров'я США, мандрівник не контактував з медпрацівниками, які допомагають місцевим мешканцям боротися із захворюванням.

Зараз у Сполучених Штатах продовжують розшукувати людей, з якими спілкувався хворий після повернення додому. Їх планують помістити в карантин на 21 день, щоб упевнитися, що вони не заразилися.

У серпні В США з Ліберії були доставлені кілька американських медпрацівників, у яких діагностували лихоманку Ебола. Троє з них вже одужали і виписані з лікарні. Їм давали експериментальне ліки.