У російського опозиціонера Развозжаєва у в'язниці стався інфаркт - адвокат

Про це повідомила у Твіттер його адвокат Віолетта Волкова.

"У Леоніда Развозжаєва в СІЗО-1 "Матроська тиша" стався інфаркт. У якому він зараз стані, невідомо", - написала вона.

Пізніше російські тюремники заперечили повідомлення про інфаркт Развозжаєва.

Читайте такожУ Росії опозиціонерів засудили до 4,5 років, глядачів видалили за критику судді"А в палаті інтенсивної терапії з учорашнього вечора він просто так опинився", - прокоментувала Волкова заяву ФСВП (рос. ФСИН).

Нагадаємо, 24 липня московський суд засудив опозиціонерів Сергія Удальцова та Леоніда Развозжаєва до 4,5 років позбавлення волі кожного за "організацію масових заворушень" на Болотній площі 6 травня 2012 року.

До цього російські спецслужби викрали Леоніда Развозжаєва з території України.