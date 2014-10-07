Ізраїль обстріляв територію Лівану

15:46, 07 жовтня 2014
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Армія Ізраїлю обстрілу території півдня Лівану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в службі безпеки. Підтвердження від Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки що немає.

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Обстріл відбувся після того, як на ізраїльсько-ливаской кордоні у Кфар-Шуба (Kfar Shouba) стався вибух, в результаті якого постраждали троє ізраїльських солдатів. У той же час телеканал «Ель-Міаддин» і газета The Daily Star стверджують, що постраждалих було двоє. Один солдат отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а інший - легкі травми, повідомляє Lenta.ru.

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Це вже не перший інцидент, що відбувається на кордоні між Ліваном і Ізраїлем в останні дні. Так, 5 жовтня ліванська армія обстріляла ізраїльський патруль, який намагався перетнути кордон в районі Кфар-Шуба. В результаті перестрілки був поранений один військовослужбовець армії Лівану. Для наведення порядку на кордоні були змушені втрутитися миротворці ООН.

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