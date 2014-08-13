Вночі "миротворці" намагалися прорватися в Україну - Чалий

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

«Конкретна наша взаємодія може відбуватися лише після отримання відповідної інформації від Червоного Хреста, проведення всіх процедур згідно з міжнародним правом і внутрішнім законодавством України», - підкреслив він в ефірі «5 каналу».

Чалий нагадав, що Україна регулярно надає гуманітарну допомогу Донбасу. «Глава держави виступив з ініціативою про формування міжнародної гуманітарної допомоги для Луганська. Росія зі своєї сторони висловила бажання щодо надання допомоги», - додав він.

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«Є й інші країни, які беруть участь у цій міжнародній гуманітарній місії. Готуються зараз вантажі, які з Києва, Харкова, Дніпропетровська будуть відвантажуватись колонами саме для мешканців Луганська. Основна частина – це українська допомога», - сказав заступник Глави АП.

Коментуючи ситуацію навколо вантажу, який рухається з Росії, Чалий в черговий раз підкреслив, що ця допомога зможе надійти лише під егідою Червоного Хреста та за умови дотримання всіх норм щодо її оформлення. Наразі, Червоний Хрест отримав лише загальну інформацію щодо складу цієї допомоги, зауважив він.

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«Довго тягнули зі специфікацією. Червоний Хрест отримав тільки загальну інформацію. Серед вантажу названо 700 тонн води, 30 тонн солі – багато речей, які є в Україні», - сказав заступник Глави АП.

Валерій Чалий наголосив, що Україна не допустить проникнення на свою територію будь-якого супроводу вантажу та повторення «спроб введення так званих миротворців, які супроводжують так званий конвой».

Він також повідомив, що сьогодні вночі було попереджено ще одну спробу прориву «миротворців» через кордон у Харківській області. Президент оперативно зібрав нараду щодо цього питання, провів переговори на міжнародному рівні, тож «ситуацію вдалось втримати під контролем».

«Ми готові до цих викликів», - заявив Чалий.