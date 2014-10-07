В Іспанії з підозрою на Еболу госпіталізували трьох осіб

Серед них - чоловік медсестри, яка стала першою людиною, в якої виявили вірус Ебола за межами Західної Африки, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Після виявлення зараження медсестри, в лікарні Мадрида почалося розслідування. Єврокомісія звернулася до влади Іспанії з вимогою пояснити, як могло статися зараження медсестри.

40-річна іспанська медсестра була в команді мадридських медиків, які лікували іспанських священиків Мануеля Гария Велья і Мігеля Пахареса, які пізніше померли від лихоманки, повідомляють іспанська влада.

Медсестра знаходиться в стабільному стані, її перевезли у спеціальне відділення лікарні Карлоса III.

Читайте такожВірус Ебола найближчим часом може вразити Велику Британію та Францію Лікарі спостерігають за станом здоров'я 22 осіб, з якими медсестра контактувала в лікарні, в якій вона працює, а також 30 осіб у лікарні Карлоса III, повідомила газета El Pais з посиланням на медичні джерела.

Медсестра відчула нездужання 30 вересня, але звернулася за медичною допомогою лише в неділю.