В Іспанії з підозрою на Еболу госпіталізували трьох осіб
В Іспанії госпіталізовано три осіб, які могли заразитися вірусом Ебола.
Серед них - чоловік медсестри, яка стала першою людиною, в якої виявили вірус Ебола за межами Західної Африки, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Після виявлення зараження медсестри, в лікарні Мадрида почалося розслідування. Єврокомісія звернулася до влади Іспанії з вимогою пояснити, як могло статися зараження медсестри.
40-річна іспанська медсестра була в команді мадридських медиків, які лікували іспанських священиків Мануеля Гария Велья і Мігеля Пахареса, які пізніше померли від лихоманки, повідомляють іспанська влада.
Медсестра знаходиться в стабільному стані, її перевезли у спеціальне відділення лікарні Карлоса III.
Читайте такожВірус Ебола найближчим часом може вразити Велику Британію та Францію Лікарі спостерігають за станом здоров'я 22 осіб, з якими медсестра контактувала в лікарні, в якій вона працює, а також 30 осіб у лікарні Карлоса III, повідомила газета El Pais з посиланням на медичні джерела.
Медсестра відчула нездужання 30 вересня, але звернулася за медичною допомогою лише в неділю.