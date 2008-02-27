Придністров`я питає, чому Косовому незалежність можна, а йому ні

Координаційна рада громадських об`єднань і політичних партій Придністров`я підготувала спеціальну заяву, в якій міститься заклик до світової спільноти взяти до увагу волю придністровського народу і визнати Придністровську Молдавську Республіку. Заяву направлено до ООН, Ради Європи і ОБСЄ.

У документі наголошено, що 17 лютого 2008 р. Косово "вписало нову сторінку в історію сучасної геополітики". Цього дня світова спільнота "розкололася, виходячи з своїх політичних інтересів. З моменту визнання окремими країнами незалежності Косово і Метохії покладено початок новому порядку утворення держав. Це є прецедентом для визнання незалежності інших держав, що самовизначилися".