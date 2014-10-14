ЄС може подумати над скасуванням санкцій проти Росії в кінці жовтня - посол ЄС в РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив глава Представництва ЄС в РФ Вігаудас Ушацкас.

«Санкції переглядатимуться наприкінці цього місяця, залежить від прогресу виконання «мінських домовленостей». На основі цих результатів ми ухвалюватимемо своє рішення про можливе часткове або повне відкликання санкцій», - сказав Ушацкас.

Зокрема, за його словами, йдеться про стабілізацію ситуації на сході України, виведення військ і відновлення контролю над українсько-російським кордоном.

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Як повідомляв УНІАН, ЄС увів новий етап санкцій проти Росії у вересні й оголосив, що вони можуть бути скасовані, послаблені або посилені залежно від того, як розвиватиметься ситуація на сході України.

5 вересня в Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі. 20 вересня в Мінську за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано меморандум з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Проте, РФ не виконує мінські домовленості.

10 жовтня голова Верховної Ради України Олександр Турчинов закликав ЄС посилити санкції проти Росії для виведення російських військ зі сходу України і визволення Криму.

“На жаль, Російська Федерація продовжує окупацію Автономної Республіки Крим і військові дії проти нашої країни. Зухвало порушуються Мінські мирні домовленості, позиції наших військових, а також населені пункти, житлові квартали і об'єкти критичної інфраструктури продовжують піддаватися обстрілу”, - сказав Турчинов і відзначив, що з початку вересня зареєстровано більш як тисячу випадків порушення бойовиками режиму припинення вогню, внаслідок чого продовжують гинути українські військові й цивільне населення.

Таким чином, наголосив Турчинов, “для міжнародного співтовариства питання стоїть не про зняття санкцій проти Росії, а про їх посилення до остаточного виведення російських військ і російських найманців зі сходу України і визволення захопленого Москвою Криму”.