FT: Основні споживачі газу в Польщі та Болгарії відмовляться від послуг Газпрому в 2015 році

Через раптову зупинку поставок російського газу працівникам заводу ледь вистачило часу, щоб припинити виробництво і не дозволити вибухонебезпечним хімікатів стати причиною аварії.

Сьогодні, як пише ZN.ua з посиланням на оглядачів Financial Times, Болгарія все ще залишається однією з країн ЄС, які найбільше залежать від російського газу, проте компанія Agropolychim, яка споживає 25% купленого в Росії палива, збирається перейти на біопаливо вже в наступному році.

Читайте такожПрибуток "Газпрому" за перше півріччя скоротився на 23%Ще одна країна, яка сильно залежить від російського газу - Польща, якій потрібне блакитне паливо для найбільшого споживача в країні Grupa Azoty. Компанія також виробляє мінеральні добрива і споживає 15% всього імпортного газу щорічно. Однак виробництво поставило собі за мету до 2016 року відмовитися від послуг "Газпрому" і купувати 2,3 мільярда кубометрів газу в іншому місці.

"Я переконаний, що ми здатні знайти постачальника", - вважає виконавчий директор компанії Grupa Azoty Павло Ячевський.

Впевненість бізнесмена ґрунтується на планах Євросоюзу створити так званий "Енергетичний союз" з необхідною загальноєвропейської інфраструктурою. Це дозволить диверсифікувати поставки енергоносіїв в Європі і зменшити залежність від поставок з Росії.

Однак цей процес просувається повільно. Згідно з прогнозами агентства Fitch, ЄС не зможе позбутися залежності від російського газу ще десять років. При цьому найбільш вразливими залишаться саме країни Східної Європи, оскільки у Заходу є надійні поставки з Норвегії, а зріджений газ з Алжиру надходить через СПГ-термінали.

Читайте такожУкраїна хоче побудувати новий газопровід до ПольщіПольська Grupa Azoty чекає відкриття СПГ-терміналу в місті Свиноуйще, яке заплановане на наступний рік. У 2015 році також повинен почати працювати такий само термінал в литовському порту Клайпеда.

Це дозволить Східній Європі отримувати поставки скрапленого газу з США. Проте угоди про продаж енергоносіїв в ці країни поки залишаються предметом дискусій у Вашингтоні.

Тим часом, ЄС побоюється перебоїв з поставками російського газу цієї зими. Однак у Брюсселі переконані, що на тлі падіння ціни на нафту нижче 90 доларів за барель Кремль не наважиться відключати газ Європі.

Раніше повідомлялося, що Литва може повністю відмовитися від російського газу. У свою чергу західні експерти пообіцяли допомогти Україні підготуватися до зими. Міністр енергетики Юрій Продан і єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер можуть провести зустріч щодо газу в Києві 20 жовтня.