В неоголошеній війні на Донбасі загинули понад 4300 російських бійців

Такі дані оприлюднила російська правозахисниця і засновниця інтернет-проекту "Груз 200 из Украины в Россию" Олена Васильєва, пише Українська правда.

"Мені все частіше починають писати і телефонувати російські офіцери, які потрапили в халепу з назвою "громадянська війна в Україні" або "навчання під Ростовом". Вони ретельно аналізують ситуацію на своїх закритих форумах. При цьому всі обурюються абсолютно бездарним командуванням россійских військ, введених на територію України. "Кількість втрат з російського боку настільки велике, що вже через місяць командувати не буде ким" - констатують офіцери". – зазначає правозахисниця.

При цьому вона наводить приблизну кількість втрат у різних військах РФ.

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"Ясна річ, що цифри приблизні, оскільки ніякого обліку військовослужбовців у цій "збірній солянці" немає", - зазначає Васильєва.

За її словами, з цієї кількості загиблих Міноборони РФ визнало 900 чоловік.

"Сім'ям загиблих насаджується міф про те, що формується фонд матеріальної допомоги, і за втрату годувальника вони отримають 2 млн. рублів ... у разі, якщо будуть мовчати", - зазначила правозахисниця.