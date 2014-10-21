До розслідування аварії у "Внуково" залучать фахівців із Франції
16:06, 21 жовтня 2014Світ
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У МАК заявляють, що не розкриватимуть бортові реєстратори літака до прибуття французьких представників.
REUTERS
Уповноважений представник Франції та п'ятеро його радників прибудуть до Москви для розслідування катастрофи в аеропорту "Внуково", внаслідок якої загинув глава концерну Total Крістоф де Маржері, повідомляє російська служба BBC з посиланням на Міждержавний авіаційний комітет.
У МАК заявляють, що не розкриватимуть бортові реєстратори літака до прибуття фахівців із Франції.
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У комітеті також зазначили, що представники Франції прибудуть до Москви ввечері у вівторок.
Передбачається, що причиною аварії стало зіткнення на злітній смузі зі снігоприбиральною машиною, водій якої, за даними слідства, міг бути напідпитку.
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