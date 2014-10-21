До розслідування аварії у "Внуково" залучать фахівців із Франції

Уповноважений представник Франції та п'ятеро його радників прибудуть до Москви для розслідування катастрофи в аеропорту "Внуково", внаслідок якої загинув глава концерну Total Крістоф де Маржері, повідомляє російська служба BBC з посиланням на Міждержавний авіаційний комітет.

У МАК заявляють, що не розкриватимуть бортові реєстратори літака до прибуття фахівців із Франції.

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У комітеті також зазначили, що представники Франції прибудуть до Москви ввечері у вівторок.

Передбачається, що причиною аварії стало зіткнення на злітній смузі зі снігоприбиральною машиною, водій якої, за даними слідства, міг бути напідпитку.