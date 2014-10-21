На Байконурі провели запуск російського "Протона"

Запуск відбувся 21 жовтня 2014 року о 19:09 за московським часом (18:09 за Києвом) зі стартового комплексу майданчика 81 космодрому Байконур, повідомляє Роскосмос.

Після штатного відділення від третього ступеня ракети-носія орбітальний блок у складі РБ «Бриз-М» і космічного апарату «Експрес-АМ6» продовжує автономний політ. Подальше виведення космічного апарату на цільову орбіту здійснюється за рахунок роботи рухової установки розгінного блоку.

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Роскосмос повідомляє, що це шостий в 2014 році космічний запуск з використанням ракети-носія «Протон» і 399-й в історії її експлуатації. Частина цих пусків були невдалими - "Протони" падали щонайменше двічі за останній рік - в липні 2013 і в травні 2014.