Які специфічні особливості має ізраїльська протиповітряна оборона і чому їм знадобилася допомога Заходу.

Ізраїль нині не має достатньо багато протиракетних комплексів, аби самостійно захищати власну територію. Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

Видання нагадує, що для відбиття нальоту близько 300 балістичних та крилатих ракет і далекобійних дронів-камікадзе Ізраїлю довелося залучати не тільки власні сили та засоби, але й також Великої Британії, Франції, США та Саудівської Аравії.

"І це все з поправкою на те, що самому Ізраїлю відбиття цієї атаки обійшлось в еквівалент 1 мільярда доларів прямих затрат, а за заявами офіційних осіб США до 50% іранських балістичних ракет просто вийшли з ладу під час польоту, тому в принципі не змогли становити пряму загрозу", - пише ЗМІ.

Зазначається, що в своїй доктрині ЦАХАЛ готувався до того, що йому доведеться мати справу в першу чергу із "проксі-силами" типу ХАМАС чи "Хізболли" із арсеналами на рівні кілька десятків тисяч реактивних снарядів у різних варіаціях, і саме під це "заточувався" основний ешелон ізраїльської протиповітряної оборони у вигляді "Залізного купола" (10 батарей).

"Водночас, ЦАХАЛ також допускав і ймовірність прямого конфлікту з Іраном, в рамках якого доведеться відбивати удари балістичними та/або крилатими ракетами безпосередньо по території Ізраїлю. Тому ізраїльська ППО також маєі засоби для знищення балістичних та аеродинамічних цілей. В першу чергу – це 8 батарей ЗРК Patriot PAC-2 GEM-T, ... David Sling ("Праща Давида"), ... Arrow 2 та Arrow 3, остання з яких може збивати повітряні цілі на дальності до 1500 кілометрів та навіть у верхніх шарах атмосфери", - пише видання. Атака Ірану по Ізраїлю

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БПЛА. Внаслідок атаки поранень зазнали щонайменше 12 людей, серед них семирічна дитина. Це була перша в історії пряма атака Ізраїлю з території Ірану.

За словами речника ЦАХАЛ контр-адмірала Даніеля Хагарі, майже 99% повітряних цілей були перехоплені.

Згодом президент США Джо Байден переконав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху не атакувати Іран у відповідь на повітряну атаку в ніч на 14 квітня.

За інформацією мас-медіа, глава Білого дому під час розмови переконував Нетаньяху, що Ізраїль переміг, уникнувши серйозних наслідків атаки з боку Ірану, тож удари у відповіль не потрібні.

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