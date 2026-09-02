У 'ПриватБанку' подешевшав євро: актуальний курс валют на 2 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,64 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 2 вересня, залишився на попередньому рівні і становить 44,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,95 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу подешевшав на 20 копійок і складає 44,64 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився – 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 2 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,46 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,54 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки і складає 44,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,29 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 3 копійки і становить 52,00 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,36 гривні за євро.

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