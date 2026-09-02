'Заслуговують на прямий удар': Медведєв вибухнув погрозами на адресу Німеччини

Медведєв заявив про можливість ударів по німецьких оборонних підприємствах і натякнув на небезпеку для західних політиків, які їздять до Києва.

У Росії вкотре вдалися до прямих погроз на адресу Німеччини та інших західних держав. Приводом стала заява Берліна про причетність Росії до атаки на аеропорт Лейпцига.

Скандальний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи цю заяву, видав, що Німеччина нібито проводить "русофобський" курс, а згадану атаку назвав "вигаданою диверсією".

Медведєв заявив, що, на його думку, Росія могла б завдати ударів по німецьких підприємствах, які виробляють військову техніку для України.

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"Вони заслуговують на прямий удар по всіх німецьких виробництвах військової техніки для бандерівської кліки. А цілком можливо, і по деяких інших місцях у Берліні", – написав він.

Окремо Медведєв відреагував на заяви про можливі атаки на цивільну авіацію в російському повітряному просторі. Він назвав це нібито "заявкою режиму Бандери на державний тероризм" і заявив, що Росія начебто відповідатиме на такі дії "зустрічною відплатою".

Водночас він звинуватив західних лідерів у тому, що вони нібито є "спонсорами терору". Особливо Медведєв виділив європейських політиків, які регулярно приїжджають до Києва.

Завершив свою заяву російський чиновник натяком на можливі ризики для таких поїздок:

"А вони часто їздять до Києва потягом".

Атака дрона на аеропорт в Лейпцигу

Нагадаємо, Німеччина впевнена, що Росія відповідальна за атаку дронів на аеропорт Лейпцига. У зв’язку з цим російське консульство в Бонні буде закрито до 18 вересня, а Берлін ініціює в Євросоюзі розширення санкцій проти РФ.

У відповідь російський диктатор Володимир Путін пов'язав атаку безпілотників з вибухівкою в районі аеропорту Лейпцига з внутрішньою політичною кризою у Німеччині. За словами диктатора, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не користується довірою своїх громадян.

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