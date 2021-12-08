Президент Росії стверджував, що зовнішня політика його країни "миролюбна".

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що питання про те, чи збирається РФ нападати на Україну, є "провокаційним".

Російський лідер стверджував, що його країна "проводить миролюбну зовнішню політику, але має право забезпечувати свою безпеку в середньостроковій і більш віддаленій перспективі", пише "РИА Новости".

"Це питання (щодо того, чи збирається Москва нападати на Київ – Ред.) провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку... І ми це обговорюємо з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника – президента США пана Байдена (Джо Байден – Ред.)", – заявив глава РФ.

Читайте такожРизик вторгнення РФ в Україну: у США розповіли про важіль впливу на ПутінаНагадаємо, Володимир Путін і Джо Байден 7 грудня дві години говорили за допомогою закритого каналу відеозв'язку.

У Білому домі повідомили, що під час розмови президент США, зокрема, попередив російського колегу про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на українському кордоні.

У 2014 році Росія окупувала український Крим і підтримала бойовиків, які захопили частину сходу України й створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". На частину Донбасу також вдерлися російські війська.

У жовтні 2021-го американське видання The Washington Post випустило статтю, в якій йшлося, що РФ збільшила чисельність своїх військ біля кордону України.

Пізніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що російська сторона перекинула до кордону нашої країни понад 90 тисяч військових і готується до вторгнення на початку наступного року.

Після цього міністр оборони української держави Олексій Резніков заявив, що не вірить у масштабне вторгнення Росії в Україну.

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Автор: Екатерина Присяжнюк