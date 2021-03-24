Міністри закордонних справ Альянсу поставили в один ряд загрозу від Росії із загрозою тероризму.

Міністри закордонних справ 30 країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) вважають агресивні дії Російської Федерації загрозою євроатлантичній безпеці.

Про це йдеться в спільній заяві керівників МЗС країн Альянсу, що її має у своєму розпорядженні УНІАН.

"НАТО продовжуватиме адаптуватися. Ми зустрічаємось із зростаючими загрозами і системною конкуренцією. Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, тероризм у всіх його формах і проявах залишається постійною загрозою для всіх нас. Напористі й авторитарні держави, а також недержавні суб'єкти кидають виклик заснованому на правилах міжнародному порядку, зокрема й за допомогою гібридних і кіберзагроз, злісного використання нових технологій, а також інших асиметричних загроз", - відзначають автори заяви.

"Пандемія COVID-19 ще раз свідчить про те, що ми зустрічаємось з постійно змінюваними викликами. Ми будемо продовжувати забезпечувати нашу оборону і оперативну ефективність упродовж усієї цієї кризи. Ми віддаємо шану всім тим, хто бореться з цією пандемією в усіх наших країнах і в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що "НАТО є найсильнішим союзом в історії, який гарантує свободу мільярда людей, цілісність нашої території і захист наших цінностей".

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"НАТО є оборонним союзом і не становить загрози для жодної країни. У відповідь на більш небезпечну і непередбачувану обстановку в сфері безпеки ми значно зміцнюємо можливості стримування й оборони, потенціал і стійкість НАТО, що підкріплюється зростаючими сім років поспіль оборонними видатками, більш боєздатними і боєготовними силами, значними розгортаннями в рамках місій і операцій та глибшою взаємодією з партнерами", - сказано в заяві.

"Ми добиваємось значного прогресу в справі забезпечення більш справедливого трансатлантичного розподілу тягаря; ми вітаємо зусилля всіх союзників в Європі і Північній Америці, які сприяють нашій неподільній безпеці. Ми повинні і робитимемо більше, - підсумували керівники МЗС країн НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко