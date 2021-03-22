В НАТО вважають Росію відповідальною за кібератаки на країни-члени Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що президент РФ Володимир Путін є відповідальним за агресивні дії Росії.

Читайте такожНАТО продовжить посилювати свою присутність у Чорноморському регіоні - СтолтенбергПро це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі напередодні засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбудеться 23-24 березня.

За його словами, глави МЗС країн-членів Альянсу, а також країн-партнерів – Фінляндії та Швеції – розглянуть питання відносин з Росією.

"Росія продовжує придушувати мирних дисидентів вдома і проявляти манеру агресивної поведінки за кордоном", - наголосив Столтенберг.

Він уточнив, що йдеться про російські кібератаки, спроби втрутитися у вибори і підірвати демократію у країнах Заходу.

При цьому генсек Альянсу зазначив, що НАТО продовжує дотримуватися двоєдиного підходу у відносинах з Росією – сильне стримування і оборона у поєднанні зі змістовним діалогом, в тому числі стосовно питань контролю над озброєннями.

"Усі країни-члени привітали нещодавнє рішення продовжити Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (New START). Це важливий початок. Але ми повинні сильніше зміцнити міжнародний контроль над озброєннями", - додав Столтенберг.

Також генсек зауважив, що відносини між НАТО і Росією є складними вже впродовж певного часу, оскільки вона порушує міжнародне право, застосовує воєнні сили проти України і Грузії, а також відповідальна за агресивні дії проти країн-членів НАТО (кібервтручання у внутрішні процеси країн-членів).

Він нагадав, що через поведінку РФ НАТО змушена була здійснити суттєві зміни у системі колективної оборони з часу завершення "холодної війни", зокрема привести сили до високої боєготовності, розмістити бойові групи на східних кордонах Альянсу, а також збільшити витрати на оборону. "Ми посилюємо наші зусилля, коли йдеться про кібербезпеку, але ми також ми засуджуємо поведінку Росії, коли вона порушує міжнародне право і розганяє мирні демонстрації вдома. Президент Путін, безумовно, в остаточному підсумку несе відповідальність за усі дії, до яких вдається російська держава, і ми бачили манеру агресивної поведінки, в тому числі спроби і цілеспрямовані вбивства опонентів", - сказав Столтенберг.

Також він додав, що в Альянсі стурбовані повідомленнями про те, що в Росії обіцяють винагороди за вбивства персоналу НАТО в Афганістані. Столтенберг вважає неприйнятними такі дії РФ.

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Автор: Віталій Саєнко