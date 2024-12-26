На частині борту, що розбився, є докази проникнення шрапнелі від ЗРК.

Літак Embraer 190 компанії Azerbaijan Airlines, який розбився в Казахстані 25 грудня, був збитий російським ЗРК. Якби борт упав на російській території, Москва могла б замести сліди та звинуватити в інциденті Україну.

Таку заяву зробив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в етері "Громадського радіо". Він зауважив, що коли в РФ зрозуміли, що сталося, не дозволили підбитому борту сідами в Грозному.

"Не виключено, що у ворога були сподівання, що цей літак впаде десь на території Росії. Так як було зі Смоленською трагедією. Тоді росіяни змогли зачистити докази. Зараз, якби цей літак впав на території Росії – зробили б те саме та звинуватили б Україну. Однак, пілоти, яким варто віддати належне, дотягли літак до Казахстану. Пілоти змогли скерувати літак так, щоб зберегти життя частині пасажирів", – пояснив він.

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Коваленко також звернув увагу на те, що на частині борту, що розбився, є докази проникнення шрапнелі від ЗРК. І тепер, за його словами, в Москві намагатимуться придумати, як "замʼяти цю історію без великих наслідків".

"Зараз йде велика дипломатична гра Росії щодо цього. Нашою задачею було зробити так, щоб правда про те, що це зробила Росія нікуди не ділася", – констатував він.

Авіакатастрофа в Казахстані

25 грудня в місті Актау (Казахстан) розбився пасажирський літак, який виконував рейс із Баку (Азербайджан) до Грозного (Чечня). Загинули 38 людей, багато постраждалих у важкому стані.

На кадрах, оприлюднених у мережі невдовзі після падіння літака було видно пошкодження, характерні для осколків. Багато експертів заявили, що причиною катастрофи, імовірно, стало збиття борту Росією.

США також вважають, що азербайджанський літак збила російська ППО, пише The Guardian. Раніше голова Сенату Казахстану Ашимбаєв Маулен назвав звинувачення в обстрілі з боку протиповітряної оборони РФ необґрунтованими та неетичними.

Депутат парламенту Расім Мусабеков також заявив, що в падінні літака винна Росія. За його словами, російська сторона має вибачитися за атаку пасажирського судна засобами протиповітряної оборони. Замість цього, Москва замітає сліди.

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