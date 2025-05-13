Також політик наголосив, що Сербія має йти європейським шляхом.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна хоче стати членом Європейського Союзу, попри те, що минулого тижня він відвідував парад у Москві та зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав під час виступу у присутності президента Європейської Ради Антоніу Кошти в Белграді, цитує Euractiv.

Такою заявою Вучич відкинув припущення про те, що його тісні зв'язки з Росією та бажання Сербії приєднатися до ЄС суперечать один одному.

"Політична воля Сербії є однозначною: Сербія має йти європейським шляхом, прискорювати свою інтеграцію і виконувати свою роботу", - зауважив сербський лідер.

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Водночас Кошта заявив, що Вучич запевнив його в тому, що "інтеграція в ЄС залишається пріоритетом" як для нього, так і для нового уряду країни.

За словами президента Європейської Ради, засудження вторгнення РФ в Україну є "ключовим елементом" спільної зовнішньої політики Європи.

Своєю чергою сербський президент наголосив, що його країна "підтримує територіальну цілісність усіх країн світу, включаючи Україну".

Візит Вучича до Москви - що відомо

Нагадаємо, раніше європейські чиновники та дипломати попереджали президента Сербії, аби він не їхав на російський парад Перемоги 9 травня, адже йому будуть загрожувати наслідки.

"Було обговорено і чітко сказано різними країнами-членами, що будь-яка участь у параді або святкування 9 травня у Москві не буде сприйматися легковажно з європейського боку, з огляду на те, що Росія здійснює повномасштабну війну в Європі… Ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб жодна країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня в Москві. Так що це було дуже чітко", - наголосила висока представниця ЄС Кая Каллас.

Однак Вучич заявив, що поїде на парад до Москви 9 травня, попри попередження ЄС. Ба більше, за його словами, одна із сербських військових частин мала взяти участь у параді.

Також стало відомо, що Вучич та Фіцо зустрілися у Москві. За словами сербського лідера, зустріч вийшла "братерською". Крім того, він опублікував відео, на якому політики на фоні Кремля тиснуть один одному руки.

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