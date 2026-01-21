Війна проти України стала стратегічним провалом Путіна, економіка РФ на межі, - Стубб

Провали Росії впливають на економіку країни, а також на європейські держави, зазначив політик.

Президент Фінляндії Александр Стубб переконаний, що російський диктатор Володимир Путін зазнав стратегічного провалу через війну проти України. Про це він повідомив під час виступу на панельній дискусії "Чи може Європа захистити себе?" в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зокрема, політик проаналізував досягнення Росії за останні чотири роки.

За його словами, Росія захопила близько 20% території України шляхом застосування воєнної сили, але під час бойових дій у її лавах один мільйон людей загинули і зазнали поранень.

Також зменшилася сфера російського впливу, бо країни Центральної Азії і Південного Кавказу віддаляються від імперської Росії.

"Ви подивіться зараз на російську економіку. Якщо ми будемо враховувати показники інфляції за перші два тижні, то ми побачимо 30% інфляції у цьому році. Процентні ставки на рівні 16%. Нульове зростання. Відсутність резервів. Нездатність платити солдатам, коли закінчиться війна", - підкреслив Стубб.

При цьому, він більше стурбований тим, що Росія не бажає припиняти війну проти України через те, що "не може собі дозволити цього зробити".

"Давайте подивимося на справи в перспективі... Вони не були здатними просунутися в останні чотири роки настільки, наскільки розраховували. Ця війна стала повним стратегічним провалом президента Путіна. Він збільшив розмір НАТО. Він зробив Україну європейською. Він збільшив оборонні бюджети європейських держав", - наголосив Стубб.

У цьому зв’язку, він переконаний, що європейці здатні захищати себе.

Західна підтримка України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Мар Рютте закликав зберігати увагу на підтримці України як на першому пріоритеті для європейських союзників. Він вважає підтримку нашої держави набагато важливішою, аніж дискусії довкола Гренландії.

Водночас президент Чехії Петр Павел висловився щодо критики передачі літаків Україні. За його словами, можливий продаж чотирьох літаків L-159 Україні не послабить обороноздатність його країни.

"Боюся, що цим рішенням ми наближаємося скоріше до егоїзму, ніж до солідарності", - заявив Павел.

