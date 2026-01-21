Україна має бути нашим першим пріоритетом, - Рютте

Генеральний секретар Альянсу стурбований тим, що Україна може мати недсотатню кількість засобів для відбиття постійних російських атак.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає усіх європейських союзників з Альянсу не забувати про необхідність підтримки України, яку Росія щодня атакує дронами і ракетами. Питання України має бути першим пріоритетом, а потім усі інші питання, включно з темою Гренландії, заявив він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зокрема, Рютте занепокоєний тим, що через втрату уваги Україна може мати недостатню кількість перехоплювачів або необхідного американського спорядження тощо.

"Тож увага на Україні має бути нашим першим пріоритетом. І тоді ми можемо обговорювати усі питання, включно з Гренландією. Але Україна має бути першою, бо це має вирішальне значення для нашої європейської і американської безпеки", - наголосив Рютте.

Водночас, на переконання Рютте, питання Гренландії має бути вирішене мирним чином.

"Але головне питання зараз стосується не Гренландії. Головним питанням зараз є Україна", - наголосив Рютте.

Зокрема, як відзначає генеральний секретар Альянсу, він трохи стурбований тим, що "ми можемо втратити увагу, значно зосереджуючись на цих інших питаннях".

"Поки ми говоримо, російські ракети і російські дрони атакують енергетичну інфраструктуру в Україні. Ми знаємо, що зараз у Києві температура мінус 20. Відомо, що Україна може забезпечити себе лише на 60% за рахунок власної електроенергії", - відзначив Рютте.

Разом з тим, він звернув увагу на ситуацію на полі бою, яка характеризується величезними втратами для російського загарбницького війська.

"І дійсно, це правда, що росіяни у грудні на день втрачали одну тисячу людей вбитими, а не серйозно пораненими. Це понад 30 тисяч впродовж одного місяця в грудні. В 1980-х в Афганістані радянські (війська) втратили 20 тисяч за 10 років. Зараз вони втрачають 30 тисяч на місяць", - додав генеральний секретар Альянсу.

Утім, він зауважив, що росіяни продовжують йти в наступ і збільшувати атаки.

"Це означає, що якщо ми, європейці, тут в НАТО, думаємо, що завдяки 90 млрд євро, які Європейська комісія зібрала разом з країнами, або через те, що мирний процес рухається у правильному напрямку – що ми можемо забути про захист України, то не треба цього робити. Вони потребують нашої підтримки зараз, завтра, і після завтра", - наголосив Рютте.

Питання України у Давосі

Раніше західні медіа повідомляли, що лідери та делегації країн Євроосюзу, які зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом та його представниками на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, збираються змістити фокус уваги з України на Гренландію.

Також повідомлялося, що протидія європейців намірам президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією і його ініціативі "Рада миру" зірвала плани щодо підписання угоди України і США про післявоєнне відновлення України в Давосі.

