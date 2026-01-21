Україна має бути нашим першим пріоритетом, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає усіх європейських союзників з Альянсу не забувати про необхідність підтримки України, яку Росія щодня атакує дронами і ракетами. Питання України має бути першим пріоритетом, а потім усі інші питання, включно з темою Гренландії, заявив він під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Зокрема, Рютте занепокоєний тим, що через втрату уваги Україна може мати недостатню кількість перехоплювачів або необхідного американського спорядження тощо.
"Тож увага на Україні має бути нашим першим пріоритетом. І тоді ми можемо обговорювати усі питання, включно з Гренландією. Але Україна має бути першою, бо це має вирішальне значення для нашої європейської і американської безпеки", - наголосив Рютте.
Водночас, на переконання Рютте, питання Гренландії має бути вирішене мирним чином.
"Але головне питання зараз стосується не Гренландії. Головним питанням зараз є Україна", - наголосив Рютте.
Зокрема, як відзначає генеральний секретар Альянсу, він трохи стурбований тим, що "ми можемо втратити увагу, значно зосереджуючись на цих інших питаннях".
"Поки ми говоримо, російські ракети і російські дрони атакують енергетичну інфраструктуру в Україні. Ми знаємо, що зараз у Києві температура мінус 20. Відомо, що Україна може забезпечити себе лише на 60% за рахунок власної електроенергії", - відзначив Рютте.
Разом з тим, він звернув увагу на ситуацію на полі бою, яка характеризується величезними втратами для російського загарбницького війська.
"І дійсно, це правда, що росіяни у грудні на день втрачали одну тисячу людей вбитими, а не серйозно пораненими. Це понад 30 тисяч впродовж одного місяця в грудні. В 1980-х в Афганістані радянські (війська) втратили 20 тисяч за 10 років. Зараз вони втрачають 30 тисяч на місяць", - додав генеральний секретар Альянсу.
Утім, він зауважив, що росіяни продовжують йти в наступ і збільшувати атаки.
"Це означає, що якщо ми, європейці, тут в НАТО, думаємо, що завдяки 90 млрд євро, які Європейська комісія зібрала разом з країнами, або через те, що мирний процес рухається у правильному напрямку – що ми можемо забути про захист України, то не треба цього робити. Вони потребують нашої підтримки зараз, завтра, і після завтра", - наголосив Рютте.
Питання України у Давосі
Раніше західні медіа повідомляли, що лідери та делегації країн Євроосюзу, які зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом та його представниками на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, збираються змістити фокус уваги з України на Гренландію.
Також повідомлялося, що протидія європейців намірам президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією і його ініціативі "Рада миру" зірвала плани щодо підписання угоди України і США про післявоєнне відновлення України в Давосі.