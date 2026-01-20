'Наближаємося до егоїзму': президент Чехії висловився щодо критики передачі літаків Україні

За словами Павла, загалом Чехія має на озброєнні 24 таких літаки.

Можливий продаж чотирьох літаків L-159 Україні не послабить обороноздатність Чехії. Про це заявив президент країни Петр Павел після зустрічі з Папою Римським Левом XIV у Ватикані, цитує České noviny.

"Боюся, що цим рішенням ми наближаємося скоріше до егоїзму, ніж до солідарності", - наголосив він.

Він вважає, що чотири літаки із 24, які має на озброєнні чеська армія, були б прийнятним ризиком для допомоги країні, яка вже майже чотири роки захищається від російської агресії.

Відео дня

Передача чеських літаків для України - що відомо

Під час візиту до Києва Петр Павел заявив, що Чехія передасть Україні винищувачі для боротьби з російськими безпілотниками. Тоді він казав, що це питання може бути вирішене "швидко та успішно".

Однак премʼєр-міністр країни Андрей Бабіш заявив, що Чехія не передаватиме Україні літаки для боротьби з дронами. За його словами, ці літаки потрібні армії Чехії, тому їх не можна передавати.

"Ці літаки недоступні, і у нас немає інших", - наголосив він.

Водночас аналітики поділилися, чи є альтернатива чеським літакам. Зокрема експерти припустили, що, можливо, Україна та партнери оплатять нові борти для Чехії, а старі літаки будуть передані українським військовим.

Вас також можуть зацікавити новини: