З пащі алігатора собаку вдалося витягнути майже неушкодженим.

У Флориді чоловік врятував свого улюбленця, ризикуючи власним життям.

Читайте такожУ США зняли на відео крокодила, який переліз високий паркан військової базиПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Під час прогулянки його чотириногий занадто близько підійшов до берега річки, де його схопив хижак і потягнув у воду.

Чоловік, не вагаючись, відразу ж побіг за ним.

З пащі алігатора собаку вдалося витягнути майже неушкодженим.

Про свої ж травми чоловік жартує, що має тепер трохи "пожовані" руки. І зізнається, для нього з дружиною собака немов дитина, а тому по-іншому вчинити просто не міг.

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Автор: УНІАН