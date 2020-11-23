Чоловік зізнається, що для них з дружиною собака багато значить / скріншот
У Флориді чоловік врятував свого улюбленця, ризикуючи власним життям.
Читайте такожУ США зняли на відео крокодила, який переліз високий паркан військової базиПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Під час прогулянки його чотириногий занадто близько підійшов до берега річки, де його схопив хижак і потягнув у воду.
Чоловік, не вагаючись, відразу ж побіг за ним.
З пащі алігатора собаку вдалося витягнути майже неушкодженим.
Про свої ж травми чоловік жартує, що має тепер трохи "пожовані" руки. І зізнається, для нього з дружиною собака немов дитина, а тому по-іншому вчинити просто не міг.
У Флориді чоловік врятував свою собачку з пащі алігатора
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