Борис Пісторіус порівняв цей інцидент з випадками порушення повітряного простору Польщі та Естонії.

Російська Федерація продовжує випробовувати НАТО – у Балтійському морі стався новий інцидент з російським літаком. Він пролетів небезпечно низько над військовим кораблем країни-члена Альянсу.

Як повідомляє Welt, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що російський військовий літак пролетів над фрегатом німецького флоту. Він порівняв цей інцидент з випадками порушення повітряного простору Польщі та Естонії.

"Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і він хоче виявити, розкрити та використати нібито слабкі місця в альянсі НАТО", – сказав Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини акцентував, що російський диктатор припустився помилки.

"Альянс чітко і рішуче відреагував на російські провокації, але водночас проявив необхідну розважливість, яка в ці дні має особливе значення", – додав він.

За словами Пісторіуса, з огляду на існуючу загрозу, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. НАТО ж має стати більш європейським, каже міністр.

"Для Бундесверу це означає, що його чисельність повинна зрости до приблизно 460 000 солдатів. Це має бути досягнуто за допомогою нової військової служби на добровільній основі. Якщо потреба не буде задоволена, за згодою Бундестагу можливий також обов'язковий призов", – йдеться у матеріалі.

Провокації Росії проти НАТО

Протягом останніх тижнів Росія влаштувала кілька серйозних провокацій в країнах НАТО. До прикладу, 19 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі.

Пізніше російські винищувачі на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії. Лідери низки країн-членів Альянсу говорили про готовність застосовувати силу проти таких загроз.

Відставний адмірал ВМС США, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс вважає, що дії РФ вимагають більш рішучої відповіді. За його словами, Путін переслідує три мети, одна з яких полягає в тому, щоб отримати тактичне уявлення про відповідні дії Альянсу.

