США завершили виведення військ та евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану.

Американські військові вивезли частину техніки з Афганістану, а ще частину вивели з ладу.

Про це журналістам повідомив голова Центрального командування ЗС США, генерал Френк Маккензі, цитує CNN.

Маккензі зауважив, що американці підтримували у робочому стані деяке обладнання до завершення виведення військ та евакуації громадян в міжнародному аеропорту Кабула.

За його словами, ця техніка була "демілітаризована", що означає виведення її з ладу, щоби запобігти її подальшому використанню.

Читайте такожРадбез ООН ухвалив резолюцію щодо АфганістануЗокрема, американці увімкнули за день до виходу передову систему захисту C-RAM під час атаки ракетами аеропорту в Кабулі. Дві ракети система перехопила.

"Це складна і трудомістка процедура, щоби зламати ці системи. Тому ми їх демілітаризували, щоби вони більше ніколи не використовувалися. І ми просто відчували, що важливіше захистити наші сили, ніж повернути системи", – підсумував генерал.

Американські військові також залишили близько 70 машин MRAPS і протимінних й засадних машин, 27 "Хаммерів", що виконували роль тактичного транспорту, 73 літаки.

Відключили навіть літаки, залишені в аеропорту.

"Ці літаки більше ніколи не будуть літати, вони ніколи не будуть експлуатуватися будь-ким", – зазначив Маккензі.

Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту й евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану.

Це означає також завершення військової місії США в Афганістані, яка почалася після серії терактів, скоєних терористичним угрупуванням "Аль-Каїда" 11 вересня 2001 року. За цей час загинув 2461 військовослужбовець і мирний житель США, а понад 20 тисяч були поранені.

Останній евакуаційний літак ВПС США C-17 вилетів з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі сьогодні вдень 30 серпня.

Захоплення талібами Афганістану

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав захоплювати міста у країні. Після того як таліби зайшли в Кабул тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

Автор: Яна Ставська