Бойовики вважають себе законною владою в Афганістані, тож існує страх, що після виведення військ США вони знову захоплять країну.

Не потрібно їхати довго, щоб потрапити на територію, підконтрольну "Талібану". Всього 30 хвилин від міста Мазарі-Шариф на півночі Афганістану повз великі кратери, які лишилися від бомб.

В кінці шляху журналістів BBC зустрів тіньовий "голова" провінції Балх від "Талібану" Хаджі Хекмат. Цей наодеколонений чоловік в чорному тюрбані - ветеран організації. Він приєднався до бойовиків ще в 1990-х роках, коли вони контролювали майже всю країну.

"Талібан" влаштував демонстрацію сили для журналістів BBC. З кожного боку вулиці вишикувалися озброєні до зубів чоловіки. Один з них ніс зенітний гранатомет, інший - автомат M4, відібраний у військ США. Провінція Балх колись була однією з найбільш стабільних частин Афганістану. Тепер тут відбувається найбільше кровопролиття.

Читайте такожСША скоротять чисельність своїх військ в Афганістані та Іраку до 2,5 тисячМісцевий командир бойовиків на ім'я Бар'ялай вказав на дорогу, пояснивши: "Війська уряду розташовані одразу за головним ринком. Але вони не можуть покинути свої бази. Ця територія належить моджахедам". Такий вигляд мають більшість куточків Афганістану. Уряд контролює міста й великі містечка. Але "Талібан" оточує їх, захопивши великі частини сільської місцевості. Бойовики встановили свої пункти контролю на ключових дорогах. Коли бійці "Талібану" зупиняли автомобілі й допитували людей, місцевий голова "розвідки" угруповання Амір Шахіб Аджмал пояснив, що вони шукають людей уряду.

"Ми їх арештуємо й відведемо у в'язницю. Потім вони постануть перед нашими судами, а там вже вирішать, що станеться далі", - сказав він.

"Талібан переконаний, що здобув перемогу. Сидячи за чашкою зеленого чаю, Хаджі Хекмат проголосив: "Ми перемогли у війні, а Америка програла"", - пише BBC.

Рішення президента США Джо Байдена відкласти виведення залишків американської армії до вересня означає, що ці сили залишаться в країні після першого травня, граничного терміну, про який домовилися торік. У політичного керівництва «Талібану» це викликало різку реакцію.

"Ми готові до всього. Ми абсолютно готові до миру і повністю підготовлені до джихаду", - сказав Хаджі Хекмат.

Командир бойовиків, який сидів поруч з ним, додав: "Джихад - це акт поклоніння. Поклоніння - це те, від чого не втомлюються". Минулого року спостерігалися очевидні протиріччя в "джихаді" сил "Талібану". Бойовики перестали атакували міжнародні сили після угоди про перемир'я, підписаної зі США минулої весни. Але вони продовжили вести війну проти армії уряду Афганістану. Хаджі Хекмат, однак, наполягає, що ніяких протиріч немає.

"Ми хочемо ісламський уряд, який би керувався Шаріатом. Ми будемо продовжувати свій джихад, аж поки вони не виконають наші вимоги", - сказав він.

У відповідь на питання про те, чи "Талібан" готовий розділити владу з іншими політичними фракціями в Афганістані, Хаджі Хекмат вказав на політичне керівництво організації в Катарі.

"Що вони вирішать, те ми й приймемо", - повторив він кілька разів.

Читайте такожNew York Times: Росія майже десять років допомагала терористам "Талібану""Талібан" вважає себе не групою бойовиків, а урядом, який чекає свого часу. Країну вони називають "Ісламським еміратом Афганістан". Ця назва використовувалася з 1996 року, коли "Талібан" був при владі, і до повалення його режиму після терактів 11 вересня 2001 року.

BBC пише, що удари з повітря, особливо ті, які проводили США, грали важливу роль у стримуванні наступу "Талібану". Американські військові вже сильно скоротили свої військові операції після підписання угоди з організацією торік. Тож з'явився страх, що після виведення американських військ з Афганістану "Талібан" грубою силою захопить країну.

Хаджі Хекмат висміює афганський уряд або, як його називають бойовики, "Кабульську адміністрацію". За його словами, афганська влада корумпована й неісламська. Важко уявити, що такі люди, як він, зможуть знайти порозуміння з іншими жителями Афганістану не на своїх умовах.

"Цей джихад - це поклоніння. Ми не ведемо його заради влади, а заради Аллаха і його закону. Щоб встановити Шаріат в цій країні. Хто б не став у нас на шляху, ми будемо битися з ним", - сказав член "Талібану".

Виведення військ США з Афганістану

Про рішення почати виводити американські війська з Афганістану напередодні повідомила адміністрація президента США Джо Байдена.

До кінця 2020 року в країні залишалося 8,6 тис. військовослужбовців США. При цьому колишня адміністрація Білого дому досягла з владою Афганістану домовленості про виведення американських військових з країни до 1 травня 2021 року. Байден же заявив про намір вивести військовий контингент до 11 вересня.

В НАТО також ухвалили рішення про виведення свого контингенту з Афганістану. Процес розпочнеться з першого травня.

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Переклад: Лесь Димань