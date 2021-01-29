71-річний Денніс Вестовер планував "зупинити злодійство".

Поліція Капітолію заарештувала біля будівлі чоловіка, який був озброєний пістолетом Sig Sauer.

Читайте такожВ США медики врятували вакцини, зробивши щеплення від коронавірусу водіям у заторі (відео)Про це заявив речник Департаменту поліції столиці, пише CNN.

Згідно з заявою поліції, 71-річний Денніс Вестовер планував "зупинити злодійство".

Чоловік мав при собі список сенаторів та членів Палати представників, а також їх контактну інформацію.

Він сказав детективам поліції Капітолію, що "стурбований чесністю виборів". Також Вестовер кричав на нацгвардійців, коли вони звернулися до нього.

Йому пред'явили звинувачення у носінні зброї без ліцензії та зберіганні незареєстрованих боєприпасів.

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

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Автор: УНІАН