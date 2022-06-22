Таким чином президент має намір стимулювати зниження цін на автомобільне паливо.

Президент США Джо Байден має намір у середу закликати Конгрес призупинити дію федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон.

Про це повідомляє Reuters. Таким чином президент має намір стимулювати зниження цін на автомобільне паливо.

Байден заявив, що розглядає питання про те, чи варто закликати до паузи в оподаткуванні, оскільки Сполучені Штати намагаються впоратися зі зростаючими цінами на бензин і інфляцією. Ідея податкових канікул на бензин і дизель зіткнулися з серйозною опозицією в конгресі, в тому числі серед багатьох демократів.

Байден використовував численні важелі, щоб спробувати знизити ціни, включаючи рекордне вивільнення барелів із стратегічних резервів США, відмову від правил виробництва літнього бензину та покладаючись на основні країни ОПЕК для збільшення видобутку.

Раніше повідомлялося, що США можуть ввести субсидування на покупку палива для незаможних. Введення паливних карт дозволить владі знижувати ціни на паливо, однак цей захід може спровокувати інфляцію.

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