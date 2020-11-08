Новий президент може повернути США в Паризьку кліматичну угоду.

Переможець виборів президента США Джо Байден після вступу на посаду планує швидко підписати серію указів, спрямованих на радикальну зміну політичного курсу країни.

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Як повідомляє The Washington Post, Байден хоче відновити дію Паризької кліматичної угоди і скасувати рішення Трампа про вихід США з ВООЗ.

Від також скасує заборону на в'їзд в США з низки мусульманських країн і відновить міграційні програми.

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Автор: Дмитро Захаров