Байден змінить курс США / REUTERS
Переможець виборів президента США Джо Байден після вступу на посаду планує швидко підписати серію указів, спрямованих на радикальну зміну політичного курсу країни.
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Як повідомляє The Washington Post, Байден хоче відновити дію Паризької кліматичної угоди і скасувати рішення Трампа про вихід США з ВООЗ.
Від також скасує заборону на в'їзд в США з низки мусульманських країн і відновить міграційні програми.
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