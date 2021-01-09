Джо Байден стверджує, що радий би був бачити на церемонії віце-президента США Майка Пенса.

Новообраний президент США Джо Байден заявив, що його втішила новина проте, що Дональд Трамп пропустить його інавгурацію.

Про це пише CNN.

"Це хороша новина, що його не буде. Він перевершив мої найгірші очікування. Він зганьбив свій пост і нашу країну. Він не заслуговує бути президентом", - заявив Байден.

Також Байден стверджує, що радий би був бачити на церемонії віце-президента США Майка Пенса.

Що цьому передувало

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається відвідувати церемонію інавгурації демократа Джо Байдена. Трамп стане четвертим президентом, який пропустить захід.

7 січня спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США.

Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.

Як відомо, під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників та поліцейський.

Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

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Автор: Олег Давигора