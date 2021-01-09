Байден зрадів, що Трамп пропустить інавгурацію / фото REUTERS

Новообраний президент США Джо Байден заявив, що його втішила новина проте, що Дональд Трамп пропустить його інавгурацію.

Про це пише CNN.

"Це хороша новина, що його не буде. Він перевершив мої найгірші очікування. Він зганьбив свій пост і нашу країну. Він не заслуговує бути президентом", - заявив Байден.

Також Байден стверджує, що радий би був бачити на церемонії віце-президента США Майка Пенса.

Читайте такожУ Конгресі США збираються розпочати процес імпічменту Трампа - ЗМІ

Що цьому передувало

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора