Такі заборони сильно вдарять по співаках та музикантам, які втрачають можливість заробляти собі на життя.

Рух "Талібан", який нещодавно заборонив в Афганістані довгі зачіски та селфі, встановив нові правила проведення весіль. Тепер свята будуть проходити без живої музики.

Про це повідомило видання Afghanistan International.

6 жовтня стало відомо, що таліби провели зустріч з питань пропаганди чесности. На цю зустріч прийшли також 14 власників готельного бізнесу у Кабулі. "Талібан" заборонив виконання живої музики на весіллях, а також висунув нову вимогу.

Люди, які приходять на святкування укладення шлюбу, будуть розділені на два зали - чоловічій та жіночій. Окрім цього, таліби заборонили проведення весілля перед трапезою.

Раніше губернатори намагалися вдовольнити вимогу "Талібану" та розділяли весільні зали спеціальною перегородкою. Проте учасники руху заявили, що чоловіки усе одно чують голоси жінок, а жінки також можуть почути через "перегородку", про що кажуть чоловіки. Тому таліби заборонили проведення весіль в одній залі, тепер чоловіки та жінки будуть сидіти на святкуванні повністю окремо.

Читайте також"Талібан" відправить до кордонів Афганістану батальйони смертниківПовідомляється, що нова заборона "Талібану" не тільки порушує права людей. Музиканти та співаки, які заробляли собі на хліб виступами на весіллях, повністю втратили можливість виконувати свою роботу. Тому артисти не зможуть забезпечувати себе та свої родини, їх фінансові складнощі можуть стати серйозною проблемою.

Захоплення влади в Афганістані - що відомо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

19 серпня "Талібан" проголосив нову державу на підконтрольній території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни.

7 вересня таліби оголосили про формування перехідного уряду. Його головою став голова ради керівництва руху Мохаммад Хасан Ахунд.

18 вересня "Талібан" закрив Міністерство у справах жінок і замінив його департаментом, який в минулому дотримувався суворих релігійних доктрин.

3 жовтня біля мечеті в Кабулі прогримів вибух, загинули люди. Вже 5 жовтня таліби заявили про знищення осередку "Ісламської держави".

Автор: Поліна Кузенко