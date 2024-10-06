Поруч розташовані стрільбища та автомобільна заправка.

В ніч на неділю, 6 жовтня, дрон атакував Московське вище військове командне училище. Спалахнула потужна пожежа.

Як повідомляє російський Telegram-канал SOTA, йдеться про військове училище окупантів у Кузьминках. Очевидці повідомили, що вирує пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовані стрільбища та автомобільна заправка.

Місцеві жителі повідомили, що було чути гучну "бавовну" та звуки, схожі на стрілянину, але нетривалий час.

Останні дронові атаки на РФ

Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, безпілотники почали атакувати російські підприємства, які допомагають окупантам продовжувати агресію проти українців. Зокрема, завдавали ударів по нафтобазах.

4 жовтня стало відомо, що було атаковано дві нафтобази - одна з них розташована в Аннинському районі Воронезької області, а інша - у Пермському краї. Повідомлялося, що на території об'єктів були пожежі.

У ніч на суботу, 5 жовтня, Воронезьку область РФ атакували безпілотники. Спочатку губернатор регіону Олександр Гусєв написав, що російські засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони нібито збили і придушили кілька дронів. Потім чиновник понив, що було атаковано кілька підприємств, які нібито "випускають цивільну продукцію", і на території одного з них є поранений, та виникла пожежа:

Вас також можуть зацікавити новини: