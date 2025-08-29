Він зауважив, що нині будь-які перемовини неможливо завершити за одну зустріч, адже це велика війна.

Сьогодні всі люди розуміють, що ceasefire, тобто припинення вогню, потрібен. Про це під час онлайн-зустрічі з журналістами сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання щодо ceasefire в контексті перемовин, він нагадав, що "на зустрічі з Джидді президент Трамп запропонував безумовне і всеосяжне ceasefire".

"Президент Зеленський, ми погодилися одразу. Це була ідея американської сторони. Потім вони побачили, що Росія не йде на це… Але все ж змінюється. Вони побачили, що, і всі це розуміють, і європейські партнери, і під час зустрічі в Білому домі, - повернулися до того, що, а як можна сьогодні говорити про якісь перемовини, коли летять ракети і дрони?", - сказав Єрмак.

Він додав, що нині будь-які перемовини неможливо завершити за одну зустріч, адже це велика війна.

"І тому сьогодні всі люди розуміють, що ceasefire потрібен. Сьогодні ми говоримо: давайте визначимо чіткий строк цього ceasefire, протягом якого всі будуть 24/7 працювати над перемовинами і шукати варіант якоїсь угоди. І тому це з’явилося з абсолютно логічних міркувань", - зауважив керівник ОП.

За його словами, американці ніколи не демонстрували позицію, що вони проти. Єрмак сказав:

"Вони побачили, що Росія від цього відмовляється. Але також вони бачать, що Росія від цього відмовляється і від всього відмовляється, і нічого не пропонує, просто змінює Стамбульський ультиматум 2022 року… А взагалі - нічого там нового не з’являється".

Він також висловив думку, що "після зустрічі в Білому домі для американців було абсолютно жахливим те, що було минулої ночі (мається на увазі черговий обстріл Росією України - УНІАН)".

Війна в Україні - позиція США

Як повідомлялося, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що США прагнуть зберегти територіальну цілісність України в рамках можливої мирної угоди.

За його словами, в нього та голови Білого дому Дональда Трампа відбулося кілька хороших розмов з президентом України Володимиром Зеленським. Він додав, що буде продовжувати роботу заради миру.

