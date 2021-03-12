Зазначається, що рішення польського МЗС було прийнято в рамках дипломатичного принципу взаємності і в зв'язку з продовженням недружніх жестів Мінська стосовно польських дипломатів.

У Польщі оголосили персонами нон грата консула Генерального консульства Білорусі в Білостоку, а також білоруського консула у Варшаві.

Про це повідомляє Радіо Польща.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Марціна Пшідача, рішення МЗС було прийнято в рамках дипломатичного принципу взаємності і в зв'язку з продовженням недружніх жестів Мінська стосовно польських дипломатів.

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Дипломатична війна між Польщею та Білоруссю

Офіційний Мінськ 9 березня оголосив про висилку консула Генерального консульства Республіки Польща в Бресті Єжі Тимофеюка. МЗС Білорусі був обурений участю дипломатичного працівника 28 лютого в неофіційному заході, присвяченому "дню проклятих солдатів" - учасників антикомуністичного підпілля в Польщі після Другої світової війни.

Варшава наступного дня оголосила про висилку дипломата посольства Білорусі. А Мінськ у відповідь вирішив вислати з країни керівника і консула Генерального консульства Польщі в Гродно. У незареєстрованому Союзі поляків Білорусі (СПБ) визнали, що гродненських консулів оголосили персонами нон грата і висилають за участь у традиційному щорічному ярмарку ремісників "Казюки", який провів СПБ, тобто за участь у несанкціонованій акції.

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Автор: Тамара Отовська