Жозеп Боррель зазначив, що всі згодні, що потрібно захищати територіальний суверенітет та незастосування сили.

Міністри закордонних справ "Великої двадцятки" мають різні погляди на війну в Україні. Точка зору Європейського Союзу поки "не у виграші".

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Глобальна битва наративів в самому розпалі, і поки ми не у виграші. Як ЄС, ми повинні і далі спростовувати російську брехню і військову пропаганду, роз'яснюючи, хто несе відповідальність за агресію і, отже, за її наслідки", - йдеться в повідомленні.

За словами дипломата, всі згодні, що потрібно захищати територіальний суверенітет і незастосування сили, але коли це стосується конкретних тим, зокрема України, то думки розходяться.

"Жорстока правда полягає в тому, що національні інтереси часто перевершують загальну прихильність вищим ідеалам", - зазначив Боррель.

При цьому він вказав, що G7 і союзники єдині в засудженні військової операції і в спробах притягнути РФ до відповідальності, але більшість країн "глобального півдня" "дотримуються іншої точки зору". Багато хто стурбований наслідками для своєї країни, а не тим, хто несе відповідальність.

Як раніше повідомляв УНІАН, дипломати з країн G-20 під час зустрічі на Балі не змогли знайти спільну мову щодо війни Росії в Україні і прийти до якого-небудь консенсусу, як впоратися з її глобальними наслідками.

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