Китай відповів на звинувачення щодо можливих поставок зброї до Ірану

У МЗС Китаю заявляють про відповідальну політику у сфері озброєнь.

Китай дотримується "обережної та відповідальної політики" у сфері експорту озброєння і контролює подібні операції, заявив на брифінгу представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

За його словами, країна діє відповідно до міжнародних зобов'язань і не здійснює постачання зброї в зони активних конфліктів. При цьому конкретні звинувачення на адресу Китаю в МЗС безпосередньо не підтвердили і коментувати окремі повідомлення не стали.

"Китай завжди займав обережну і відповідальну позицію щодо військового експорту, запроваджуючи суворий контроль відповідно до власних законів і правил експортного контролю та своїх міжнародних зобов'язань", - підкреслив Цзякунь.

У МЗС також відкинули звинувачення у підтримці Ірану, назвавши їх безпідставними.

"Ми виступаємо проти необґрунтованого наклепу або зловмисних асоціацій", - додали у відомстві.

Звинувачення на адресу КНР щодо постачання озброєння Ірану

Заява МЗС КНР пролунала на тлі посилених підозр з боку США щодо можливої військової підтримки Ірану. Американська розвідка припускає, що Китай може розглядати варіанти передачі систем протиповітряної оборони, що потенційно здатне вплинути на баланс сил на Близькому Сході.

Додаткова напруга виникла після попереджень з боку Дональда Трампа, який заявив про "серйозні наслідки" для Пекіна у разі початку поставок озброєння Тегерану.

