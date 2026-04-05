'Вчасно схаменулись': Лукашенко заявив, що Трамп за його порадою почав 'відходити' з Ірану

Білоруський лідер стверджує, що Вашингтон змінює курс через втрати і тиск суспільства.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що американський лідер Дональд Трамп нібито врахував його рекомендації щодо ситуації на Близькому Сході та почав поступово дистанціюватися від конфлікту навколо Ірану.

Про це Лукашенко сказав під час відкриття нової поліклініки в Мінську, передає "Пул Первого". За його словами, під час попередніх контактів він радив Вашингтону не втручатися у протистояння між Ізраїлем та Іраном.

"Американці молодці. Вони почали робити те, що я Трампу порадив", – заявив білоруський диктатор.

Відео дня

Він стверджує, що закликав США дозволити Ізраїлю самостійно діяти у протистоянні з Іраном і не втягуватися у війну, щоб уникнути втрат серед американських військових.

Лукашенко також заявив, що зростання втрат серед американців нібито вплинуло на громадську думку у США. За його словами, "дві третини" населення не підтримують участь у конфлікті.

"Труни почали надходити в Америку, і суспільство обурилося", – сказав він.

За словами Лукашенка, після цього "здоровий глузд узяв гору", і Трамп почав поступово згортати участь США в ескалації. Водночас він згадав заяви про удари, контроль над об’єктами та нафтову інфраструктуру, але наголосив, що, на його думку, США зрештою "вчасно схаменулися".

Війна в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході може зменшити підтримку Києва з боку США. В інтерв’ю Associated Press він наголосив, що зміщення глобальних пріоритетів Вашингтона вже впливає на обсяги допомоги.

За словами глави держави, Україна ризикує отримувати менше критично важливих систем протиповітряної оборони Patriot, які необхідні для захисту від російських балістичних атак.

