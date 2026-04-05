Зеленський: Затяжна війна в Ірані послабить підтримку України з боку США

Президент попередив про дефіцит Patriot, зростання доходів Росії та втрату уваги союзників на тлі нових глобальних конфліктів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна на Близькому Сході може зменшити підтримку Києва з боку США. В інтерв’ю Associated Press він наголосив, що зміщення глобальних пріоритетів Вашингтона вже впливає на обсяги допомоги.

За словами глави держави, Україна ризикує отримувати менше критично важливих систем протиповітряної оборони Patriot, які необхідні для захисту від російських балістичних атак.

"Ми не є пріоритетом"

Зеленський прямо визнав, що увага союзників до України слабшає:

Відео дня

"Ми повинні визнати, що ми не є пріоритетом на сьогодні… Я боюся, що тривала війна дасть нам менше підтримки".

Він підкреслив, що навіть нинішні пакети допомоги можуть скорочуватися, якщо конфлікт із Іраном затягнеться.

Дефіцит Patriot і щоденні удари Росії

Україна гостро потребує додаткових систем Patriot для перехоплення ракет, адже альтернативи їм наразі немає. При цьому Росія продовжує масовані удари по містах і енергетичній інфраструктурі, що призводить до жертв серед цивільних та підриває економіку.

Зеленський зазначив, що навіть за підтримки європейських партнерів ресурси залишаються обмеженими.

Війна на Близькому Сході грає на користь Росії

Президент також звернув увагу на економічний ефект конфлікту. Зростання цін на нафту, зокрема через ризики навколо Ормузької протоки, збільшує доходи Москви.

"Росія отримує додаткові гроші завдяки цьому", – сказав Зеленський, натякаючи на посилення фінансових можливостей Кремля вести війну.

Україна пропонує союзникам свій військовий досвід

Щоб зберегти міжнародну увагу, Київ пропонує партнерам обмін досвідом. Україна готова ділитися напрацюваннями у боротьбі з іранськими дронами, зокрема технологіями перехоплення безпілотників. Йдеться і про протидію дронам типу Shahed-136, які Росія активно використовує під назвою "Герань-2".

Зеленський також запропонував країнам Перської затоки співпрацю: Україна може надати технології, а натомість розраховує отримати протибалістичні ракети.

Переговори в Стамбулі та позиція щодо територій

Президент перебував у Стамбулі, де провів переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили можливі мирні ініціативи та перспективу зустрічі лідерів.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не розглядає варіантів територіальних поступок.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що російські втрати за березень 2026 року сягнули найбільшого рівня за час війни з Україною і становлять понад 35 тисяч.

Також він повідомив, що суттєво збільшились результати у знищенні засобів ППО Росії: 274 такі системи уражено тільки за березень. Крім того, сказав президент, є відчутні результати й у знищенні російських складів та військової логістики.

