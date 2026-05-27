Перемога України неможлива без повернення Криму, - генерал Годжес

Доки РФ контролює Крим, неможливо користуватися Азовським морем, відновити Маріуполь і Бердянськ чи гарантувати безпечне судноплавство з Одеси та Миколаєва.

Крим залишається ключовою точкою війни між Україною та Росією, і без повернення півострова неможливо досягти ані перемоги України, ані тривалого миру в регіоні. Про це заявив "Укрінформу" колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес.

Він зазначив, що доки Росія контролює Крим, Україна не зможе повноцінно користуватися Азовським морем, відновити Маріуполь і Бердянськ чи гарантувати безпечне судноплавство з Одеси та Миколаєва. Саме тому питання деокупації півострова є стратегічним.

"Я не можу уявити закінчення війни та досягнення довгострокового стійкого миру, якщо Росія продовжить контролювати Крим", - наголосив Годжес.

Відео дня

Як Україна може звільнити Крим

Екскомандувач вважає, що першим етапом звільнення Криму має стати його ізоляція. Йдеться про порушення логістики, удари по транспортних вузлах та руйнування Керченського мосту.

"Для мене це звучить трохи спрощено, але перша фаза або перший крок до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами. Україна тепер має спроможність уразити кожен квадратний метр Криму. У вас є високоточні засоби, які можуть дістати всюди", - вважає офіцер.

На думку Годжеса, постійний тиск має змусити Росію усвідомити, що утримання Криму більше не приносить жодної військової переваги. Водночас він визнав, що найскладнішим етапом залишатиметься витіснення російських сил і повернення на півострів українських військ.

Окремо генерал прокоментував роль Керченського мосту. Попри існування сухопутного коридору через окуповані території, міст, за його словами, залишається важливим як з військової, так і з психологічної точки зору. Він підкреслив, що цей об’єкт уже зазнав пошкоджень і в майбутньому, на його переконання, буде знищений.

"Керченський міст уже пошкоджений і в деяких місцях "дірявий". Це вразливе місце, але він також має величезний психологічний вплив. І поки цей міст стоїть, навіть після того як мир нарешті якось узгодять, він буде перешкодою для України в можливості виходити в Азовське море. Отже, цей міст рано чи пізно впаде, я це так собі уявляю", - зазначив військовий.

Про плани Путіна у війні

Годжес заявив, що російський диктатор Володимир Путін не має стимулу зупиняти війну. На його думку, для Путіна продовження бойових дій є способом утримання влади, адже після всіх наслідків війни він не має безпечного "шляху на пенсію".

Водночас генерал розкритикував частину західних політиків за пошуки "шляху відступу" для Кремля. Він наголосив, що єдиний вихід для Росії – виведення військ з території України, а Захід має зосередитися не на компромісах із Москвою, а на допомозі Україні у відновленні кордонів 1991 року.

Також Годжес прокоментував ядерні погрози Росії та спільні навчання РФ і Білорусі. Він вважає, що Москва використовує тему ядерної зброї насамперед як елемент інформаційного тиску на Захід.

За словами генерала, Росія справді володіє великим ядерним арсеналом, однак реальної вигоди від його застосування не має. Основна мета Кремля – підтримувати страх серед західних країн і впливати на політичні рішення союзників України.

При цьому Годжес звернув увагу на парадокс: держави, які потенційно могли б найбільше постраждати від ядерного удару, часто демонструють менше занепокоєння, ніж країни, розташовані значно далі від Росії.

Удари по Криму

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" завдав ударів по двох великих десантних кораблях ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму - ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".

Також відомо, що 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони України розпочала масштабну кампанію зі знищення російської логістики на окупованому півдні. Особливу увагу українські військові приділяють маршруту Маріуполь – Мелітополь – Сімферополь, який є одним із ключових логістичних коридорів РФ на півдні.

Вас також можуть зацікавити новини: