Якщо гроші на 'Скринінг 40+' не використати вчасно, вони 'згорять': у МОЗ назвали дедлайн

Якщо заявку на участь у програмі було подано після 1 травня, то кошти будуть доступні два місяці з моменту зарахування.

Частині людей кошти на "Скринінг здоровʼя 40+" потрібно використати до 30 червня, інакше вони автоматично повернуться до державного бюджету. Як зазначило Міністерство охорони здоров'я України (на своїй сторінці у Facebook, національна програма "Скринінг здоров’я 40+" допомагає виявити ризики ще до появи серйозних симптомів чи вже захворювань.

"Отримали кошти на "Скринінг здоровʼя 40+" до 1 травня? Встигніть використати їх до 30 червня 2026 року, інакше - вони автоматично повернуться до держбюджету!" - закликали у МОЗ і нагадали, що йдеться про 2 тисячі гривень для проходження скринінгу.

У міністерстві нагадали, що нині діють чіткі терміни для проходження обстеження:

якщо ви отримали кошти до 1 травня - пройдіть обстеження до 30 червня;

якщо ви подали заявку після 1 травня - кошти будуть доступні рівно два місяці з моменту зарахування.

Так, у МОЗ закликали учасників програми обрати один із 2 тис. 89 медичних закладів по всій країні, де надають послуги скринінгу, та записатися на візит.

Як повідомлялося, раніше Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) повідомив про понад 106 тис. випадків гонореї у Європі у 2024 році. Це на 4,3% більше, ніж у 2023 році, та на понад 300% перевищує показники 2014 року.

Крім того, у 2024 році було зареєстровано майже 46 тис. випадків сифілісу, що на 8% більше, ніж у 2023-му, і більш ніж удвічі більше, порівняно з 2015 роком. Європа вже 10 років намагається взяти ситуацію під контроль, утім, кількість випадків продовжує зростати.

