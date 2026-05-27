США не допустили заступника Лаврова до засідання Радбезу ООН

США відмовили заступнику глави МЗС РФ у видачі візи.

Росія заявила, що США відмовили у видачі візи заступнику глави МЗС РФ Олександру Алімову для участі у засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван І.

Про відмову США у видачі візи повідомив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН, пише Reuters.

Небензя заявив, що Алімова, який відповідає за питання, пов'язані з Організацією Об'єднаних Націй, запросив глава МЗС Китаю Ван І.

Дипломат ООН заявив виданню, що міністру закордонних справ Ірану Аббасу Аракчі також, очевидно, було відмовлено у візі для участі в тій самій зустрічі. Головною темою зустрічі було дотримання статуту ООН та зміцнення багатосторонньої співпраці.

Речник ООН Фархан Хак заявив на брифінгу для преси ООН: "Ми очікуємо, що країна перебування видасть візи всім, кому потрібно брати участь у заходах Організації Об’єднаних Націй у нашій штаб-квартирі тут".

Аракчі не був у Нью-Йорку і не зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у вівторок, як було заплановано, сказав Хак, додавши, що він не знає причини.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив "глибоке занепокоєння" наміром російських загарбників завдавати "системних ударів" по Києву.

Він зазначив, що в ООН засудили атаку на навчальний заклад так само, як і засуджують "усі напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися".

Раніше в МЗС України закликали негайно скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН та спільне засідання Форуму ОБСЄ з питань безпеки та співробітництва та Постійної ради ОБСЄ після масованого удару РФ по Україні у вихідні.

