Португальський пляж із незабутніми заходами сонця визнали найкращим у Європі в 2026 році

Усього до рейтингу увійшли 10 чудових пляжів по всій Європі.

Пляж Монте Клеріго (Monte Clerigo) у популярному португальському курортному регіоні Алгарве визнали найкращим у Європі в 2026 році.

До такого висновку дійшла команда впливового туристичного порталу European Best Destinations, проаналізувавши сотні пляжів по всій Європі.

Кожен напрямок оцінювався за сукупністю критеріїв, включаючи: природну красу, якість води, доступність, сімейну атмосферу, автентичність, доступні види активного відпочинку, охорону навколишнього середовища, пляжні послуги, якість прилеглої нерухомості та загальну атмосферу.

Потім 30 пляжів з найвищим рейтингом були представлені міжнародній комісії мандрівників, які й визначили найкращі пляжі Європи у 2026 році.

Португальський пляж Монте-Клеріго на узбережжі Коста-Вісентіна, який переміг у рейтингу, все більше приваблює мандрівників, які шукають автентичність, незайману природу, морське повітря, культуру серфінгу, пішохідні маршрути та стриману розкіш подалі від переповнених курортів.

Відомий своїми золотими скелями, дикими атлантичними пейзажами та незабутніми заходами сонця, він швидко завойовує репутацію одного з найкращих "пляжів для заходів сонця" у Португалії. Щоп'ятниці ввечері місцеві жителі та туристи збираються босоніж біля океану в культовому ресторані O Sargo, щоб насолодитися живою музикою Música Ao Vivo, свіжими морепродуктами та одним із найкрасивіших заходів сонця в Португалії.

Водночас цей район поступово приваблює міжнародну публіку. Навесні цього року Александра Грімальді, сина принца Альберта II Монакського, було помічено в Монте-Клеріго. Також це місце часто відвідує знаменитий модельєр Крістіан Лубутен. Одночасно в регіоні спостерігається зростання нового покоління вишуканих приватних вілл та дизайнерських будинків для відпочинку.

10 найкрасивіших пляжів Європи у 2026 році

Пляж Монте-Клеріго, Алгарве, Португалія. Пляж Вутумі, острів Антипаксос, Греція. Пляж Фтері, острів Кефалонія, Греція. Пляж Елафонісі, острів Крит, Греція. Пляж Больяско, Лігурія, Італія. Пляж Кала Мескіда, острів Майорка, Іспанія. Пляж Квальвіка, острів Москенесей, Норвегія. Пляж Ровінья, острів Корфу, Греція. Пляж Капуташ, Анталія, Туреччина. Пляж Палеокастрица, острів Корфу, Греція.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти European Best Destinations визнали іспанську столицю Мадрид найкращим напрямком Європи для відвідування у 2026 році.

При цьому команда порталу визнала кіпрську столицю Нікосію найкращим культурним напрямком Європи у 2026 році.

Тим часом словенське містечко Марібор вони назвали винною столицею Європи 2026 року.

